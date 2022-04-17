"Суцільна руїна": голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в Попасній

Фото: у Попасній не припиняються обстріли (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в Попасній. У місті не припиняються обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая в Facebook.

"Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили", - зазначив голова області. За його словами, у місті постійно йдуть позиційні бої. Українські захисники не відступають, проте окупанти продовжують наступ, щоб прорвати оборону. "Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли. Доступ до міста ускладнений", - додав Гайдай. Він зазначив, що ситуація у Попасній схожа на Маріуполь, оскільки Росія діє за одним сценарієм.