"Суцільна руїна": голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в Попасній
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в Попасній. У місті не припиняються обстріли російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая в Facebook.
"Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили", - зазначив голова області.
За його словами, у місті постійно йдуть позиційні бої. Українські захисники не відступають, проте окупанти продовжують наступ, щоб прорвати оборону.
"Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли. Доступ до міста ускладнений", - додав Гайдай.
Він зазначив, що ситуація у Попасній схожа на Маріуполь, оскільки Росія діє за одним сценарієм.
Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті знищено чотири багатоповерхівки.
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