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Сплели росіяни: Литва передасть ЗСУ вилучені з потягу "Калінінград-Москва" маскувальні сітки

Ілюстративне фото: Литва передасть ЗСУ вилучені з потягу "Калінінград-Москва" маскувальні сітки (facebook.com_Lietuvosmuitine)
Автор: Наталія Кава

Литовські митники виявили у потязі "Калінінград-Москва" 22 маскувальні сітки. Їх передали Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу литовської митниці.

Як розповіли на митниці, співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби Литви вилучили маскувальні сітки, які прямували у поїзді "Калінінград-Москва".

Відомо, що митники залізничного поста "Кібартай" оглядали потяг та виявили у поштовому вагоні 7 поштових посилок. Саме в них було знайдено 22 маскувальні сітки. Посилки прямували до Бєлгородської області Росії.

Через деякий час на потязі цього ж маршруту було виявлено ще одне відправлення з двома сітками.

На литовській митниці вважають, що сітки призначалися для ЗС РФ, які воюють проти України. За фактом вилучення розпочато розслідування.

Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.

Допомога балтійських держав

Варто зауважити, що країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) є одними з найактивніших партнерів України. Вони не лише надають Україні військову допомогу, а й підтримують інтеграцію України в ЄС та НАТО.

Також Литва передасть Україні теплову електроцентраль (ТЕЦ). Йдеться про Вільнюську ТЕЦ, яку розбираються і частинами будуть передавати в Україну.

Детальніше про це - у нашому матеріалі.

А у суботу, 28 вересня, Литва оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включає боєприпаси, ноутбуки та інше обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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