Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва у суботу, 28 вересня, оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Він включає боєприпаси, ноутбуки та інше обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви в X (Twitter).

"Литва зміцнює оборону України новою партією військової підтримки: логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки тощо. Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Допомога балтійських держав

Нагадаємо, що країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) залишається одними з найактивніших партнерів України. Балтійські країни не лише надають Україні військову допомогу на постійній основі. Також вони підтримують інтеграцію України в ЄС та НАТО.

Нещодавно стало відомо, що Литва передасть Україні теплову електроцентраль (ТЕЦ). Йдеться про Вільнюську ТЕЦ, яку розбираються і частинами будуть передавати в Україну. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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