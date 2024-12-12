Не сплатили податки на 1,2 млрд грн: БЕБ викрило два феросплавних заводи

За даними слідства, підприємства протягом тривалого часу експортували феросплави до Австрії, Кіпру та інших європейських країн.

Як повідомляють в БЕБ, щоб уникнути сплати податків, службові особи заводів занижували вартість продукції у звітності. Крім того, валюта від продажу феросплавів не поверталася в Україну, що призвело до заборгованості в 1,1 млрд грн на одному із заводів.

Зазначається, що у період 2022-2023 років ці підприємства експортували сировину на суму приблизно 853 млн доларів, 90% якої реалізовували за межами України.

Детективи БЕБ провели обшуки на цих заводах, шукаючи фінансову документацію, залишки продукції та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

Повідомляється, що розслідування було розпочато за порушенням статті 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків у великих розмірах.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про "Нікопольський завод феросплавів" та "Запорізький завод феросплавів".

Фото: БЕБ виявило несплату податків на двох заводах Україна (esbu.gov.ua)

Раніше стало відомо, що БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет на суму 45 млн гривень.