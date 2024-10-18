У Києві БЕБ викрили незаконне виробництво рідин для електронних сигарет на суму 45 млн гривень
Детективи територіального управління БЕБ у Київській області викрили підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.
Повідомляється, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.
Вилучено майже 350 тисяч одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною, що використовувались в електронних сигаретах, тару для пакування та виробничу лінію.
Орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.
Нагадаємо, з 11 липня 2024 року вступила в дію заборона на продаж електронних сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама таких засобів для куріння.
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