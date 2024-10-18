ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві БЕБ викрили незаконне виробництво рідин для електронних сигарет на суму 45 млн гривень

П'ятниця 18 жовтня 2024 17:35
UA EN RU
У Києві БЕБ викрили незаконне виробництво рідин для електронних сигарет на суму 45 млн гривень Фото: БЕБ викрило підпільне виробництво рідин для електронних сигарет
Автор: Олександр Мороз

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області викрили підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Повідомляється, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

Вилучено майже 350 тисяч одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною, що використовувались в електронних сигаретах, тару для пакування та виробничу лінію.

Орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.
Нагадаємо, з 11 липня 2024 року вступила в дію заборона на продаж електронних сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама таких засобів для куріння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки Цигарки
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи