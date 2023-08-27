Співзасновник "Яндекса" просить ЄС скасувати санкції після засудження війни, - FT

Зазначається, що юристи Воложа звернулися до ЄС з проханням скасувати заходи через кілька днів після того, як Волож засудив вторгнення РФ в Україну.

Видання, з посиланням на людей, знайомих із цим кроком, повідомляє, що запит від підсанкційного бізнесмена буде обговорюватися представниками ЄС наступного місяця.

Прохання Воложа надійшло після того, як він став лише другим відомим російським мільярдером, який беззастережно засудив війну в Україні на початку цього місяця, що спонукало дипломати, посадовців та інших осіб, які перебувають під санкціями, закликати ЄС відреагувати.

"Справа порушила питання про те, чи повинні політики включати "виїзди" для діячів російської еліти, які перебувають під санкціями й виступають проти вторгнення", – йдеться в повідомленні.

Спроба дистанціюватися

Волож описав себе як "ізраїльського технологічного підприємця казахстанського походження" на особистому веб-сайті, що викликало критику в російських ЗМІ та Telegram за явне применшення його зв'язків з Росією.

Нагадаємо, що Волож розробив "Яндекс" у Росії, створивши найбільшу в країні технологічну компанію і зрештою вивівши її на американську фондову біржу Nasdaq у 2011 році.

Він залишив посаду генерального директора і залишив раду директорів після того, як Європейський Союз включив його до свого списку санкцій у червні 2022 року. Волож назвав рішення ЄС "помилковим".

"Яндекс" проводить корпоративну реструктуризацію, яка зрештою має призвести до того, що його основний прибутковий бізнес у Росії буде виділений із зареєстрованої в Нідерландах материнської компанії Yandex NV.

З того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, "Яндекс" прагнув збалансувати внутрішній тиск, з одного боку, зі своїми західними інвесторами, з іншого.

"Яндекс" давно та активно співпрацює з ФСБ, передаючи дані користувачів. Його стрічка новин багато років використовувалася для кремлівської пропаганди.

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