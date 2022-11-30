Співзасновник TECHIIA придбав велику партію рятувальних жилетів для військових моряків

Як зазначають в фундації, перші 500 рятувальних жилетів уже використовують у Військово-морських силах ЗСУ, ще 300 - в дорозі до України.

Загальна вартість покупки - 2,1 млн грн, це понад $57 тис.

"Внаслідок ворожої атаки по судну військових може викинути у воду. Якщо хтось з них втратив свідомість чи отримав контузію, на жаль, він втоне, навіть не прийшовши до тями. Натомість рятувальний жилет втримає постраждалого на воді, і його зможуть врятувати побратими. І про такі позитивні кейси з нашими жилетами нам уже розповідали військові", - пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA.

Додатково рятувальний жилет оснащений світловідбивними смугами та сигнальним свистком, що полегшить пошуки постраждалого.

"Відколи ми отримали жилети – вони завжди з нами: під час тренувань, навчань та під час виконання бойових завдань. Вони справді допомагають рятувати життя наших військових. А саме життя для нас - найбільша цінність", - прокоментував капітан першого рангу ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Фундація Течія" придбала та передала Силам оборони України бронежилети, шоломи, дрони, генератори, засоби звʼязку, оптику загальною вартістю понад $21 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн.