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Соучредитель TECHIIA приобрел большую партию спасательных жилетов для военных моряков

Фото: соучредитель TECHIIA приобрел партию спасательных жилетов для военных моряков (пресс-служба ВСУ)
Автор: Артем Горовенко

Соучредитель холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел специальные спасательные жилеты для Военно-морских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОО "Фундация Течия".

Как отмечают в фонде, первые 500 спасательных жилетов уже используются в Военно-морских силах ВСУ, еще 300 - на пути в Украину.

Общая стоимость покупки - 2,1 млн грн, это свыше $57 тыс.

"В результате вражеской атаки по судну военных может выбросить в воду. Если кто-то из них потерял сознание или получил контузию, к сожалению, он утонет, даже не приходя в сознание. Спасательный жилет удержит пострадавшего на воде, и его смогут спасти побратимы. И о таких положительных кейсах с нашими жилетами нам уже рассказывали военные", - объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Дополнительно спасательный жилет оснащен световозвращающими полосами и сигнальным свистком, что облегчит поиски пострадавшего.

"С тех пор, как мы получили жилеты - они всегда с нами: во время тренировок, учений и во время выполнения боевых задач. Они действительно помогают спасать жизнь наших военных. А сама жизнь для нас - самая большая ценность", - прокомментировал капитан первого ранга ВМС ВСУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала Силам обороны Украины бронежилеты, каски, дроны, генераторы, средства связи, оптику общей стоимостью свыше $21 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников необходимых вещей почти на $40 млн.

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Вооруженные силы Украины