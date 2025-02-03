Співзасновник DeepState про удари по Росії: Україна на початку піка своїх можливостей

Як відзначив Погорілий, наразі Україна перебуває на піку зростання, утворення та впровадження у сфері військово-промислового комплексу (ВПК), оскільки довгий час відставала від новітніх тенденцій у цій галузі.



Зокрема сьогодні спостерігається багато ефективних та точних ударів по стратегічних цілях ворога, і цей процес триватиме доти, доки ворог залишається на українській землі.

"А там вже будемо бачити, в яку сторону воно буде розвиватися. Чи будуть прийматися якісь визначені комплекси, чи це буде дійсно досі, там, різноманітність, як воно буде трансформуватись. Будемо бачити й тут уже тільки спостерігати, насолоджуватися. Бо останнім часом кожну ніч ми бачимо, як прилітає і прилітає", - додав він.