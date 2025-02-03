Співзасновник DeepState про удари по Росії: Україна на початку піка своїх можливостей

Україна наразі перебуває на початку піка в питанні уражень цілей на території ворога. Удари по території Росія не припинятимуться, доки ворог перебуває на нашій території.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.
Як відзначив Погорілий, наразі Україна перебуває на піку зростання, утворення та впровадження у сфері військово-промислового комплексу (ВПК), оскільки довгий час відставала від новітніх тенденцій у цій галузі.
Зокрема сьогодні спостерігається багато ефективних та точних ударів по стратегічних цілях ворога, і цей процес триватиме доти, доки ворог залишається на українській землі.
"А там вже будемо бачити, в яку сторону воно буде розвиватися. Чи будуть прийматися якісь визначені комплекси, чи це буде дійсно досі, там, різноманітність, як воно буде трансформуватись. Будемо бачити й тут уже тільки спостерігати, насолоджуватися. Бо останнім часом кожну ніч ми бачимо, як прилітає і прилітає", - додав він.
Під час повномасштабної війни Україна регулярно завдає ударів по території Росії, зокрема по військових об’єктах, складах боєприпасів, нафтобазах та об’єктах енергетичної інфраструктури. Основною метою таких атак є послаблення військового потенціалу противника, ускладнення його логістики та зменшення можливостей для ведення бойових дій. Здебільшого для ударів використовуються безпілотники.
Наприклад, у ніч на 3 лютого під ударом опинився газопереробний завод під Астраханню.
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