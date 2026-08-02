Співвласника CEO Club Ukraine затримали на кордоні у Польщі: що каже захист та МЗС

За словами Гайдачука, затримання могло стати наслідком того, що персональними даними Карчука скористалися сторонні особи.

"Нажаль таких кейсів стає все більше - викрадення персональних даних, шахрайство та вчинення злочинів під чужою ідентичністю", - написали колеги Дмитра Карчука.

Після затримання чоловіка помістили до слідчого ізолятора. Там адвокати з'ясували, що ордер на арешт видала Німеччина.

У чому підозрюють бізнесмена

Німецькі правоохоронці пов'язують керівника української бізнес-спільноти з крадіжкою партії електровелосипедів у вересні 2024 року.

За версією слідства, зловмисник особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, скористався підробленими транспортними документами і забрав 171 електровелосипед. Товар за призначенням так і не потрапив.

"Сума збитків становить майже 127 тисяч євро", - уточнив президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук.

Позиція захисту

Адвокати бізнесмена повністю заперечують його причетність до крадіжки. За їхніми словами, є докази перебування Карчука в Україні у зазначений період:

дані про перетин державного кордону;

білінг мобільного оператора;

інформація про доставки й оплати;

свідчення знайомих, підтверджені листуванням, фото та відео.

Захист наголошує, що польський суд наразі не розглядає питання вини бізнесмена. Йдеться лише про те, чи виконувати європейський ордер на арешт і чи передавати чоловіка Німеччині.

Суд обрав Карчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати вже оскаржили це рішення та просять звільнити підзахисного під заставу. Паралельно готуються документи й докази для підтвердження його алібі.

Коментар МЗС

У зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що займаються справою затриманого українця.

"Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України. Запит опрацьовується", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі МЗС.

За словами представника відомства, Україна розраховує на якнайшвидший доступ консулів.

Що таке CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine - один із найбільших закритих бізнес-клубів країни, заснований у 2011 році. Дмитро Карчук входить до числа його співвласників.

Спільнота об'єднує понад 250 власників і керівників середнього та великого бізнесу, інвесторів і підприємців із різних галузей. Серед учасників - засновники та топменеджери українських компаній.