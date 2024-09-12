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Співвітчизник для Мудрика. "Челсі" взяв на перегляд героя Євро-2024

Фото: Владислав Крапивцов прагне влаштуватися на Туманному Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Воротар юнацької збірної України Владислав Крапивцов опинився в таборі лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BurBuzz.

19-річний кіпер проходить перегляд у резервній команді "синіх". Він залишився без клубу після розформування "Дніпра-1".

Крапивцов наразі не підписав контракт із "Челсі". Українець повинен переконати тренерський штаб резерву лондонців у власній профпридатності. Раніше він перебував на перегляді в англійському "Саутгемптоні", але "святі" вирішили не використовувати квоту для футболістів із-за меж ЄС.

Крапивцов потрапив на радари відомих клубів після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Сам воротар був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Уродженець Харкова Крапивцов на дорослому рівні не встиг дебютувати. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

Українці в чемпіонаті Англії

За основний склад "Челсі" другий повний сезон розпочав Михайло Мудрик. Він перебрався на "Стемфорд Брідж" в зимове трансферне вікно-2023 з донецького "Шахтаря" за .

Окрім того, в Прем'єр-лізі також виступають інші українці. Компанію Мудрику склали Олександр Зінченко ("Арсенал"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") і Віталій Миколенко ("Евертон").

Натомість в Чемпіоншипі грають Назарій Русин і Тімур Тутєров. Обидва захищають кольори "Сандерленда".

До слова, тренер Артета прийняв рішення щодо майбутнього в "Арсеналі" Зінченка.

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