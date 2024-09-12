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Наставник Зінченка остаточно визначився з майбутнім в "Арсеналі"

Лондон, Четвер 12 вересня 2024 15:00
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Наставник Зінченка остаточно визначився з майбутнім в "Арсеналі" Фото: Мікель Артета залишиться на "Емірейтс" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Арсенала" продовжило співпрацю з головним тренером команди Мікелем Артетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

42-річний фахівець розбудовуватиме надалі проект на чолі "канонірів". Нещодавно баск розпочав свій п'ятий сезон на посаді керманича лондонців.

Артета перепідписав контракт із "Арсеналом" до літа 2027 року. Попередній договір був розрахований до кінця сезону 2024/25. На цей момент тренер здобув із "канонірами" Кубок Англії 2019/20 та два Суперкубка Англії, а також двічі фінішував другим у чемпіонаті.

Артета очолив "Арсенал" посеред кампанії 2019/20. Тоді менеджмент лондонців попрощався з Унаї Емері. "Каноніри" стали першою командою у тренерській кар'єрі баска. Доти він 3,5 роки працював асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Саме Артета був ініціатором купівлі "Арсеналом" Олександра Зінченка. Англійський гранд віддав за українця 35 млн євро влітку 2022 року. У лавах "канонірів" універсал провів 70 матчів у всіх турнірах (2 м'ячі).

До слова, раніше Салах анонсував прощання з "Ліверпулем" після сезону 2024/25.

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