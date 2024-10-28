Співробітників Голосіївського РТЦК, які заробляли на ухилянтах, заарештували, - ДБР

Співробітників Голосіївського районного ТЦК, а також цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам, взяли під варту з альтернативою внесення застави. Ще один учасник незаконної схеми перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"Троє самих співробітників ТЦК і троє цивільних отримали в суді різний запобіжний захід - від цілодобового домашнього арешту (один із підозрюваних) - до тримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тисяч гривень до 6 млн гривень", - розповіла Сапьян. За її словами, наразі заставу ще ніхто не вніс, усі підозрювані перебувають під вартою.