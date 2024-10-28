Сотрудников Голосеевского РТЦК, которые зарабатывали на уклонистах, арестовали, - ГБР

Сотрудников Голосеевского районного ТЦК, а также гражданских, которые за деньги помогали уклонистам, взяли под стражу с альтернативой внесения залога. Еще один участник незаконной схемы находится под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Трое самих сотрудников ТЦК и трое гражданских получили в суде разную меру пресечения - от круглосуточного домашнего ареста (один из подозреваемых) - до содержания под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 млн гривен", - рассказала Сапьян. По ее словам, залог еще никто не внес, все подозреваемые находятся под стражей.