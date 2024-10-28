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Сотрудников Голосеевского РТЦК, которые зарабатывали на уклонистах, арестовали, - ГБР

Киев, Понедельник 28 октября 2024 15:40
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Сотрудников Голосеевского РТЦК, которые зарабатывали на уклонистах, арестовали, - ГБР Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудников Голосеевского районного ТЦК, а также гражданских, которые за деньги помогали уклонистам, взяли под стражу с альтернативой внесения залога. Еще один участник незаконной схемы находится под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Трое самих сотрудников ТЦК и трое гражданских получили в суде разную меру пресечения - от круглосуточного домашнего ареста (один из подозреваемых) - до содержания под стражей с альтернативой внесения залога от почти 250 тысяч гривен до 6 млн гривен", - рассказала Сапьян.

По ее словам, залог еще никто не внес, все подозреваемые находятся под стражей.

Что известно о деле

Напомним, на прошлой неделе правоохранители разоблачили коррупционную схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве. У участников схемы нашли 1,2 млн долларов наличными.

По данным следствия, схему незаконного уклонения от мобилизации организовали трое должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП и трое гражданских. Их задержали.

Работники ТЦК и председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу. Она оказывала "услуги" мужчинам, которые пытались избежать военной службы. Один из фигурантов - глава ВЛК, который уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

Организовал группу гражданский, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК.

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