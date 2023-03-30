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Співробітники ФСБ в окупованому Криму допитують і б'ють українців, - Генштаб

Фото: співробітники ФСБ у Криму допитують і б'ють українців (instagram.com/fsb_official_rf)
Автор: Константин Широкун

Співробітники ФСБ у низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму допитують та б'ють громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, у Красноперекопську співробітники ФСБ проводять контррозвідувальні заходи із супроводом принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити із побиттям цивільного населення тощо.

Раніше повідомлялося, що у Вірменському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму окупанти активно залучають громадянське населення до будівництва захисних споруд та окопів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони викопали вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

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