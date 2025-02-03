Співробітникам ФБР наказали розкрити свою роль у розслідуванні у справі про штурм Капітолія
У неділю співробітникам ФБР наказали відповісти на запитальник про будь-яку роботу, яку вони могли виконувати в кримінальних справах, пов'язаних зі штурмом Капітолія США 6 січня 2021 року. Це викликало побоювання з приводу нової хвилі звільнень у правоохоронному органі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Список запитань у службовій записці, з якою ознайомилося ЗМІ, наказує співробітникам ФБР назвати свої посади, розповісти, яку вони роль відігравали в розслідуванні заворушень 6 січня, організованих нинішнім президентом Дональдом Трампом, а також уточнити, чи допомагали вони контролювати такі розслідування.
"Я знаю, що у мене та інших, які отримали цю анкету, є багато запитань і побоювань, і я старанно працюю над тим, щоб отримати на них відповіді", - написав в електронному листі Чад Ярбро, помічник директора відділу кримінальних розслідувань у штаб-квартирі ФБР.
Він повідомив співробітникам, що відповіді потрібно надати до 15:00 за східним часом (до 22:00 за Київським). Сам же представник ФБР відмовився коментувати анкету.
Своєю чергою демократи та інші критики заявили, що команда Трампа проводить чистку серед співробітників ФБР і Міністерства юстиції, які відігравали роль у кримінальних справах проти нині чинного президента США та учасників заворушень 6 січня.
Так, у перший день свого повернення на посаду президента, 20 січня 2025 року, Трамп пом'якшив вироки 14 особам, обвинуваченим у штурмі Капітолія. Крім того, він помилував інших, включно з тими, хто скоїв жорстокі напади на співробітників правоохоронних органів.
Кількома днями раніше, у п'ятницю, виконувач обов'язків заступника генпрокурора Еміль Бове зажадав, щоб ФБР до полудня вівторка за східним часом передало йому список усіх співробітників, які працювали над справами 6 січня, а також список тих, хто працював над кримінальною справою, порушеною торік проти лідерів військового угруповання ХАМАС у зв'язку з війною в Газі.
Також він звільнив вісім старших співробітників ФБР зі штаб-квартири агентства, і крім того, керівників польових відділень у Майамі та Вашингтоні.
Минулого тижня Бове звільнив понад дюжину кадрових прокурорів Міністерства юстиції, які працювали над двома нині закритими кримінальними справами, порушеними спецпрокурором Джеком Смітом проти Трампа. Одна з них стосувалася дій, вжитих з метою скасування результатів виборів 2020 року, а інша - секретних урядових документів.
Нагадаємо, після того, як президент США Дональд Трамп помилував близько 1500 учасників бунту 6 січня, одна з учасниць відмовилася від помилування. Вона назвала це зневагою до верховенства права.
"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію і нашій нації", - сказала Памела Гемпхілл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.