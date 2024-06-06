Співпрацював зі спецслужбами РФ: в ООН відсторонили екс-начальника Генштабу Молдови

Активізація агентів РФ в Європі

Нагадаємо, 5 червня видання The Insider повідомило, що після початку вторгнення РФ в Україну, екс-начальник Головного штабу армії Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.

Представник Служби розвідки і безпеки у Кишиневі підтвердив цю інформацію з журналістського розслідування.

Пізніше екс-начальник Генштабу Молдови влаштувався на роботу в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Агентство Bloomberg нещодавно повідомило, що російська військова розвідка активізувала роботу в країнах Європи та наймає молодих людей для вчинення диверсій.

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