UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Співпрацював зі спецслужбами РФ: в ООН відсторонили екс-начальника Генштабу Молдови

Фото: екс-начальник Головного штабу армії Молдови Ігор Горган (newsmaker.md)
Автор: Валерій Савицький

Колишній начальник Головного штабу армії Молдови Ігор Горган відсторонений від виконання обов'язків керівника служби безпеки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR MOLDOVA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR Moldova.

Представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Молдові Моніка Васкес зазначила, що відомство дуже стурбоване звинуваченнями проти Горгана та сприймає їх "дуже серйозно".

"Ми негайно поінформували нашу Генеральну інспекцію та  було розпочато внутрішнє розслідування. Ми вивчаємо обставини і відправляємо відповідного співробітника в адміністративну відпустку до завершення розслідування", - сказала вона.

Активізація агентів РФ в Європі

Нагадаємо, 5 червня видання The Insider повідомило, що після початку вторгнення РФ в Україну, екс-начальник Головного штабу армії Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.

Представник Служби розвідки і безпеки у Кишиневі підтвердив цю інформацію з журналістського розслідування.

Пізніше екс-начальник Генштабу Молдови влаштувався на роботу в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Агентство Bloomberg нещодавно повідомило, що російська військова розвідка активізувала роботу в країнах Європи та наймає молодих людей для вчинення диверсій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваГУР