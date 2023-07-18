Співпрацює з РФ. Дубайський гігант DP World внесли до списку спонсорів війни

Як зазначили у відомстві, причиною такого рішення є те, що компанія посилює співпрацю з Росією. Зокрема, минулого місяця DP World підписала договір з російським "Росатомом" щодо розвитку Північного морського шляху.

Протяжність Північного морського шляху нібито складе понад 5,6 тисячі кілометрів, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів і Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Як заявляв російський прем'єр Михайло Мішустін, така співпраця додатково принесе до бюджету країни-агресора близько 20 трлн рублів (224 млрд доларів). Ці кошти Росія, зокрема, використатиме для фінансування війни проти України.

"Стратегічне співробітництво Росатома і DP World сприятиме транзиту товарів у РФ в обхід санкцій, враховуючи, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти і інші нелегальні вантажі та зброю", - наголошують у відомстві.

У НАЗК нагадали, що саме "Росатом" зараз контролює тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

DP World також активна і в Україні: у 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порту, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснює перевалку українського зерна, зокрема в рамках роботи "зернового коридору".

Нагадаємо, Україна ще 2021 року хотіла активно співпрацювати з компанією DP World. Президент Володимир Зеленський зустрічався з її головним виконавчим директором, щоб посилити співпрацю.

Зокрема, компанія могла збудувати в Одесі гавань для яхт та катерів.