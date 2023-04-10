Співпраця та формула миру. Зеленський провів переговори з прем'єром Іраку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру", - пише президент Україн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з французьким начальником Генерального штабу Тьєррі Бюркаром. Сторони обговорили ситуацію на фронті, а Бюркар, зі свого боку, запевнив у підтримці з боку Франції.

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