Співає для ЗСУ. Як 10-річний волонтер зі Львова зібрав вже понад 5 мільйонів для армії

Як Юрчик став волонтером

Юрчик розпочав своє волонтерство у 2022 році, оскільки дуже хотів допомагати українським захисникам. Хлопчик є учасником хору "Дударик", тож вирішив, що саме співом зможе "заробляти".

"Одного разу Юрчик почув історію хлопця з Чернігова (Сергія Мороза – Ред), який передав велику суму на допомогу нашій армії. Син надихнувся цим і попросив допомогти йому з такою ж діяльністю. Ось так усе і почалося", – ділиться батько хлопчика Назарій Напора.

Для своїх вуличних концертів Юрчик створив репертуар із двох десятків пісень – майже усі вони на воєнну тематику.

Спершу хлопчик із батьком співав у людних місцях Львова, тоді вони почали їздити по містечках області, щоб охопити більшу аудиторію. У кожному містечку вони проводили по кілька годин, за це час вдавалося зібрати по кілька десятків тисяч гривень.

За перший рік волонтерства Юрчик зібрав понад 2,5 млн гривень на потреби ЗСУ. За ці гроші купили квадрокоптери і тепловізори, амуніцію, запчастини та інші необхідні речі для військових.

Юрчик Напора (фото: Instagram/napora_family)

Юрчик з батьком Назарієм (фото: Instagram/napora_family)

Хлопчик швидко здобув популярність завдяки своєму волонтерству, його почали запрошувати виступати на концертах для військових та їхніх родин, а також брати участь у талант-шоу.

У 2023 році Юрчик отримав грамоту від Головнокомандувача ЗСУ за допомогу українським захисникам.

"Це найкрутіша нагорода для Юри, ви б бачили його радість і натхнення. Дякуємо та молимося за Головнокомандувача ЗСУ", – написав тоді батько Юрка у соцмережах.

У 2023 році Юрчику вручили грамоту від Головнокомандувача ЗСУ (фото: Instagram/napora_family)

Як зараз волонтер-співак допомагає армії

Зараз Юрчик продовжує їздити із татом "на гастролі" по містечках Львівщини, а з мамою вдома вчить нові пісні. Концертний графік у нього щільний, практично кожних вихідних він виступає у новому населеному пункті.

Тепер концерти часто влаштовують не лише на вулицях, а у церквах. Батьки хлопчика анонсують дату виступів у своїх соцмережах, також вони звітують щодо зібраної допомоги.

На початку осені загальна сума збору становила понад 5,3 мільйона гривень. Усі кошти родина передає волонтерам, які допомагають різним бригадам.

Юрчик із родиною (фото: Instagram/napora_family)

На початку жовтня за зібрані Юрчиком кошти придбали вантажний автомобіль на фронт для військових 206 батальйону 241 бригади. Раніше родина передала гроші на придбання авто для 24 та 21 бригад.

За словами батьків, Юрчика дуже надихають слова подяки від військових за отриману допомогу. Сам хлопчик вважає, що інші діти також можуть допомагати армії – важливо знайти свій спосіб.

"Діти можуть готувати якісь пряники, продавати іграшки, які вже їм не потрібні, а хто має голос – може і співати", – каже Юрчик.

Військові вручають подяки Юрчику за його допомогу ЗСУ (фото: Instagram/napora_family)

У 10-річного Юрчика щільний концертний графік (фото: Instagram/napora_family)