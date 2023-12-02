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Співачку Чичеріну судитимуть за підтримку війни та пропаганди РФ

Субота 02 грудня 2023 02:35
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Співачку Чичеріну судитимуть за підтримку війни та пропаганди РФ Фото: співачка Юлія Чичеріна (instagram.com/julia_chicherina)
Автор: Наталія Кава

Обвинувальний акт щодо російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної було скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Чичеріній інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Незаконне перетинання державного кордону та публічну наругу над державним прапором України. Пропагандування та виправдовування війни. Підтримка збройної агресії РФ проти України.

За цими статтями Чичеріній загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, російська рок-співачка з 2014 року використовувала свою популярність для виправдовування агресії Росії проти України. Вона публічно закликала до агресивної війни та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Справа проти Чичеріної

Нагадаємо, що у березні 2022 року Чечеріна незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Також стало відомо, що за голову Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після інциденту з прапором.

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Офіс Генпрокурора
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