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Співачка Чичеріна отримала нову підозру: закликала ЗСУ здаватися у полон і погрожувала концтаборами

Вівторок 31 жовтня 2023 12:42
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Співачка Чичеріна отримала нову підозру: закликала ЗСУ здаватися у полон і погрожувала концтаборами Фото: співачка Юлія Чичеріна (instagram.com/julia_chicherina)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка закликала українських військових здаватися у полон росіян та погрожувала сибірськими концтаборами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, напередодні 2023 року Чичеріна опублікувала на власному Youtube-каналі відеозвернення, де закликала українських військових здаватися у полон окупантів.

До того ж, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським бійцям ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Потім це відео "підхопили" пропагандисти центральних інформресурсів Кремля, а також поширили у Telegram-каналах терористичних організацій "Л/ДНР".

Окрім того, після теракту росіян в Оленівці Чечеріна приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав окупантів.

Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала окупацію частини України.

Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Справа проти Чичеріної

Нагадаємо, що у березні 2022 року Чечеріна незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Також стало відомо, що за голову Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після інциденту з прапором.

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Служба безпеки України Чичерина
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