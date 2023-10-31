Певица Чичерина получила новое подозрение: призывала ВСУ сдаваться в плен и угрожала концлагерями

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной, которая призывала украинских военных сдаваться в плен россиян и угрожала сибирскими концлагерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, накануне 2023 года Чичерина опубликовала на собственном Youtube-канале видеообращение, где призывала украинских военных сдаваться в плен оккупантов.

К тому же, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским бойцам заключением в российские концлагеря в Сибири.

Затем это видео подхватили пропагандисты центральных информресурсов Кремля, а также распространили в Telegram-каналах террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, после теракта россиян в Еленовке Чечерина приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призывала местных жителей вступать в ряды оккупантов.

Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала оккупацию части Украины.

Речево-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Дело против Чичериной

Напомним, что в марте 2022 года Чечерина незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.

Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Также стало известно, что за главу Чичериной, которая годами выступала на стороне боевиков, в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после инцидента с флагом.

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