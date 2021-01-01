"Спите спокойно": Бойцы на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом

Украинские военные из Объединенных сил поздравили с Новым 2021 годом. В частности, они пожелали завершение пандемии коронавируса и свободы для Украины.

Соответствующие поздравление обнародовано на странице штаба в Facebook.

Также они желали мирного неба над головой и пообещали и дальше защищать Украину.

Также с обращением выступил и и.о. командующего ОС Виктор Ганущак.

"Хочу искренне поблагодарить каждого, кому приходится встречать новогодние праздники с оружием в руках, охраняя независимость, территориальную целостность и спокойствие украинцев. Именно благодаря вам каждая украинская семья сегодня имеет возможность праздновать на мирной земле", - сказал он.

Напомним, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым 2021 годом.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми. В своем новогоднем обращении Зеленский призвал к взаимоуважению ради будущего Украины.