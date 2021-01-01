"Спіть спокійно": Бійці на Донбасі привітали українців з Новим роком

Українські військові з Об'єднаних сил привітали з Новим 2021 роком. Зокрема, вони побажали завершення пандемії коронавірусу і свободи для України.

Відповідні привітання оприлюднено на сторінці штабу в Facebook.

Також вони бажали мирного неба над головою і пообіцяли й далі захищати Україну.

Також із зверненням виступив в. о. командувача ОС Віктор Ганущак.

"Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім'я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі", - сказав він.

Нагадаємо, колектив Національного антарктичного наукового центру і полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим 2021 роком.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2021 роком. Він побажав жителям України бути здоровими і щасливими. У своєму новорічному зверненні Зеленський закликав до взаємоповаги заради майбутнього України.