Списували та продавали форму за з вищими цінами: ДБР викрило схему на 3,6 мільйонів гривень

"До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем", - йдеться в повідомленні.

Викрадення та організація сховку

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців.

Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн гривень. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Продавали через інтернет зі зрізаними бирками

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет.

Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.

Організатора та двоє осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 мільйони гривень зі "знижкою" у майже 50%.