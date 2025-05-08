Список місць, де зупинка авто заборонена: які штрафи передбачені

Неправильна зупинка - це не просто порушення, а потенційна небезпека для учасників дорожнього руху. За порушення можна отримати штраф.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
Зупинка на пішохідному переході, біля зупинки громадського транспорту або на перехресті - найпоширеніші порушення, які щоденно фіксують інспектори. За такі дії водій сплачує штраф у розмірі 340 гривень відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП.
Зупинка заборонена:
Усі ці правила спрямовані на безпеку: неправильна зупинка може створити аварійну ситуацію, обмежити огляд для інших учасників руху або ускладнити проїзд спецтехніки.
Поліція закликає водіїв дотримуватись ПДР, особливо правил зупинки і стоянки, щоб уникнути штрафів і не створювати небезпеки на дорозі.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні діють високі штрафи за низку серйозних порушень ПДР. Серед них - їзда з "нелегальними" номерами, перевищення швидкості на понад 50 км/год, втеча з місця ДТП, використання спецсигналів без дозволу, водіння без прав або в стані сп'яніння. Максимальні санкції сягають 51 тисячі гривень, а за повторні порушення можливе навіть вилучення авто.
Також ми розповідали, що робити водіям, які не згодні зі штрафом за порушення правил дорожнього руху.
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