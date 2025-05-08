Список мест, где остановка авто запрещена: какие штрафы предусмотрены

За что штрафуют

Остановка на пешеходном переходе, возле остановки общественного транспорта или на перекрестке - самые распространенные нарушения, которые ежедневно фиксируют инспекторы. За такие действия водитель платит штраф в размере 340 гривен в соответствии с ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Остановка запрещена:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;

на пешеходных переходах и ближе чем 10 метров от них с обеих сторон (кроме предоставления преимущества в движении);

на перекрестках и ближе чем 10 метров от края пересекаемой проезжей части;

в местах, где между авто и разметкой или краем дороги - менее 3 метров;

ближе чем 30 метров от остановки маршруток (или знака остановки - если платформы нет);

ближе чем 10 метров от места дорожных работ, где это мешает технике;

в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд авто;

там, где авто закрывает светофор или дорожные знаки;

ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий.

Почему это важно

Все эти правила направлены на безопасность: неправильная остановка может создать аварийную ситуацию, ограничить обзор для других участников движения или усложнить проезд спецтехники.

Полиция призывает водителей соблюдать ПДД, особенно правила остановки и стоянки, чтобы избежать штрафов и не создавать опасности на дороге.