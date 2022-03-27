В список бесплатных продуктов в прифронтовых городах добавили 10 санитарно-гигиенических товаров

Как отметил Шмыгаль, правительство уже утвердило порядок выдачи и перечень продовольственных товаров первой необходимости, доставляемых людям. Он включает ключевые социальные продукты, в частности крупы, консервы и другие продукты питания.

"Укрзализныця закупает продукты и в сотрудничестве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам. Уже работает программа бесплатного обеспечения продуктами питания жителей населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий", - добавил он.

Раньше Кабинет министров принял постановление по обеспечению населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.

Постановлением утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимо отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.