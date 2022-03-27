До списку безкоштовних продуктів у прифронтових містах додали 10 санітарно-гігієнічних товарів

Як зазначив Шмигаль, уряд уже затвердив порядок видачі та перелік продовольчих товарів першої необхідності, що доставляють людям. Він включає ключові соціальні продукти, зокрема крупи, консерви та інші продукти харчування.

"Укрзалізниця закуповує продукти та у співпраці з Гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах. Вже працює програма безкоштовного забезпечення продуктами харчування жителів населених пунктів, що перебувають в зоні бойових дій", - додав він.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів. Під час видачі товарів населенню допустиме відхилення ± 20%.

Крім того, уряд постановив закупити 10 млн пакетів пластикових з ручками місткістю до 12 кілограмів та 3 млн пакетів місткістю до 3 кілограмів.