ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У списку Коломойський та низка фірм: Кіпр позбавив "золотих паспортів" 77 осіб

Середа 27 листопада 2024 19:35
UA EN RU
У списку Коломойський та низка фірм: Кіпр позбавив "золотих паспортів" 77 осіб Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Влада Кіпру знову анулювала низку "золотих паспортів", які були видані іноземцям у рамках інвестиційної програми. У списку опинились 77 осіб з різних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politis.

За даними видання, до списку потрапили відомі російські мультимільйонери. Там також опинився малайзійський біржовий брокер Джо Лоу, який перебуває в міжнародному розшуку під номером один за шахрайство та фінансові злочини.

Варто зауважити, що з українських відомих осіб у списку опинився Ігор Коломойський та ще низка осіб. Паспортів позбавлені також члени їх родин.

У списку опинились провайдери, юридичні фірми та аудиторські бюро, через які переправлялися "золоті паспорти".

З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів. У 2022 році Зеленський позбавив його громадянства, а в 2021-му США запровадили проти нього санкції за корупцію.

У лютому 2024 року адвокати бізнесмена заявили про затягування розгляду його позову щодо втрати громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіпр Ігор Коломойский
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися