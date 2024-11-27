У списку Коломойський та низка фірм: Кіпр позбавив "золотих паспортів" 77 осіб
Влада Кіпру знову анулювала низку "золотих паспортів", які були видані іноземцям у рамках інвестиційної програми. У списку опинились 77 осіб з різних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politis.
За даними видання, до списку потрапили відомі російські мультимільйонери. Там також опинився малайзійський біржовий брокер Джо Лоу, який перебуває в міжнародному розшуку під номером один за шахрайство та фінансові злочини.
Варто зауважити, що з українських відомих осіб у списку опинився Ігор Коломойський та ще низка осіб. Паспортів позбавлені також члени їх родин.
У списку опинились провайдери, юридичні фірми та аудиторські бюро, через які переправлялися "золоті паспорти".
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та відмиванні коштів. У 2022 році Зеленський позбавив його громадянства, а в 2021-му США запровадили проти нього санкції за корупцію.
У лютому 2024 року адвокати бізнесмена заявили про затягування розгляду його позову щодо втрати громадянства.
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