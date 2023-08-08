Списки затверджує Міноборони. У РФ ув'язнених примушують йти на фронт в Україну

Російське Міноборони хоче відправляти на війну в Україну ув'язнених. ФСВП складає писки придатних до служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект " Можемо пояснити ".

На початку серпня до територіальних органів надійшла вказівка від директора ФСВП надіслати результати опитування засуджених та огляду їхніх особових справ. Також необхідно було вказати перелік придатних до стройової служби, які проходили раніше службу в ЗС РФ, мають водійське посвідчення і навички керування транспортним засобом.

За словами джерела, у в'язницях РФ почалася хвиля призову засуджених до "Шторму Z" - це загін, сформований з ув'язнених, завербованих у російських в'язницях міністерством оборони.

Варто нагадати, що у червні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав поправки до законів про "Військовий обов'язок і військову службу" та "Мобілізаційну підготовку". Згідно з ними, ті засуджені, які відбувають покарання, відтепер підлягають військовому обліку. У разі мобілізації, призову до лав ЗС (у воєнний час), при укладенні контракту на військову службу відбування ними покарання може бути припинено.

Рідні ув'язнених заявляють, що їх будуть відправляти в зону СВО примусово.

"У колоніях у різних регіонах пройшла чутка, що забиратимуть, але не на добровільній основі" , - пишуть рідні у спеціалізованих чатах.

Вдалось з'ясувати, що до примусового відправлення на фронт готуються в колоніях Новосибірської, Саратовської, Липецької, Воронезької, Ростовської, Томської, Нижегородської областей.

Одна з родичок ув'язненого пише в чаті: "Чи можуть зараз примусово забирати з колоній на СВО? Адже у нас не воєнний стан. Просто на ІК-13 Новосибірської області прийшли списки на ув'язнених, яких хочуть забрати примусово". За її словами, у списку 170 осіб.

Ще одне джерело заявляє, що у виправних установах Новосибірської області на фронт примусово забрали дев'ять осіб і планують забирати далі.

Що стосується Липецької області, то за словами росіян, там теж проводили опитування тих хто служив в армії. Схожі повідомлення - з Пермської та Нижегородської областей.

Як пише "МО", російські ув'язнені шукають способи уникнути відправлення на війну. Зокрема російське Міноборони не підписує контракти з ВІЛ-інфікованими, а також ув'язненими "з низьким соціальним статусом" (педофіли, терористи, організатори незаконного збройного формування).

"За списками з МО забирають усіх, крім ВІЛ-інфікованих. Ніякої згоди в ув'язнених тепер не питають. Люди шукають якісь варіанти, аж до отримання ВІЛ-статусу, щоб тільки не піти в зону СВВ", - сказано у розслідуванні.

Набір ув'язнених до військ окупантів

Раніше ми повідомляли, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні.

У травні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув'язнених через значні втрати живої сили. Крім того, Росармія створює табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

За даними Bloomberg, РФ готується відправити в Україну більше "кадировців" і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК "Вагнера".

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міноборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".

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