Списки "ухилянтів", які знайшли у глави МСЕК в Луцьку, будуть перевіряти, - ДБР

"Списки точно будуть перевіряти і будуть з'ясовані всі обставини, за яких громадяни отримували висновки МСЕК, та чи було це пов'язано з ухиленням від мобілізації. Перевірка 100-відсотково буде", - сказала вона.

Зазначимо, що в коментарі "Суспільне Хмельницький" адвокат Наталія Сверневська розповіла, що може загрожувати тим, кого було внесено у знайдених списках "ухилянтів".

За її словами, тих, хто був там вказаний, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування.

"Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", - пояснила вона.

У разі, якщо буде доведено, що у тої чи іншої людини зі списку неправильний діагноз, який встановили з метою ухилення від мобілізації - таким особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Ба більше, якщо органи досудового розслідування встановлять, що крім вищесказаного були надані гроші (щоб отримати діагноз для відстрочки і не служити в ЗСУ), то такі дії можуть передбачати декілька варіантів покарання. Зокрема:

штраф у вигляді до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обмеження волі на строк від двох до чотирьох років;

позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", - резюмувала адвокат