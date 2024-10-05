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Списки "уклонистов", найденных у главы МСЭК в Луцке, будут проверять, - ДБР

Фото: в ДБР говорят, что списки "уклонистов" будут проверять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

На днях правоохранители нашли списки "уклонистов" у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Их будут проверять.

Об этом заявила спикер ДБР Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Списки точно будут проверять и будут выяснены все обстоятельства, при которых граждане получали выводы МСЭК, и было ли это связано с уклонением от мобилизации. Проверка 100-процентно будет", - сказала она.

Отметим, что в комментарии "Суспільне Хмельницький" адвокат Наталья Сверневская рассказала, что может угрожать тем, кто был внесен в найденные списки "уклонистов".

По ее словам, тех, кто там был указан, должны найти и проверить органы досудебного расследования.

"Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указанный диагноз. Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследовать вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", - объяснила она.

В случае, если будет доказано, что у того или иного человека из списка неправильный диагноз, который постановили для уклонения от мобилизации - таким лицам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Более того, если органы досудебного расследования установят, что кроме вышесказанного были предоставлены деньги (чтобы получить диагноз для отсрочки и не служить в ВСУ), такие действия могут предусматривать несколько вариантов наказания. В частности:

  • штраф в размере до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
  • ограничение свободы сроком от двух до четырех лет;
  • лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без.

"Будут выяснять, заставили ли их взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", - резюмировала адвокат.

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