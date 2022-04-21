В списке Цукерберг и вице-президент Харрис. Россия расширила санкции против граждан США

В Министерстве иностранных дел России заявили о расширении санкций против американских граждан. В список, в частности, попали основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российского МИДа.
Всего санкции были введены против 29 граждан США, среди которых бизнесмены, представители органов власти и медиа.
Как пояснили в МИД России список был расширен "в ответ на антироссийские санкции, которые постоянно расширяются, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее количество граждан РФ, - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры".
В санкционный список попали:
С полным перечнем лиц можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, недавно в ответ на западные санкции за войну против Украины Россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза.
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