В списке Смешко оказались приближенные к олигархам и Януковичу кандидаты

Часть мест в списке партии "Сила и честь" экс-главы Игоря Смешко оказалась продана людям беглого экс-президента Виктора Януковича и ряду олигархов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал издания "Страна.ua".

Так, вторым номером в списке стала Елена Сотник, которая в нынешнем созыве Рады была во фракции "Самопомич". По данным издания, она оказалась в команде Смешко по протекции Рината Ахметова.

Также с олигархом связывают 17 номер в списке – Ксению Сухову, заместителя городского головы Мариуполя.

Как известно, Ахметов сейчас не имеет проходной партии, которая была бы ему подконтрольна и которая могла бы пройти в парламент. Поэтому, как предполагает издание, Ахметов будет покупать места для своих людей в различных партиях, у которых есть шанс пройти в Раду.

Также в команду Смешко попали и несколько человек, связанных с Виктором Януковичем. В частности, это аграрный лоббист Иван Мирошниченко и экс-заместитель министра ЖКХ времен Януковича Ольга Романюк. Последняя также связана и с Ахметовым. Также с Януковичем связывают и Владимира Тимошенко, который при возглавлял Госслужбу по контролю за наркотиками.

"Отметим, что Госслужба по контролю за наркотиками всегда была одним из главных коррупционных центров", – подчеркивается в материале.

Там также говорится, что фигурирующий в списке Смешко экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий через своего отца связан со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и олигархом Виктором Пинчуком.