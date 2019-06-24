У списку Смешка опинилися наближені до олігархів і Януковича кандидати

Частина місць у списку партії "Сила і честь", екс-голови Ігоря Смешка виявилася продана людям екс-президента віткача Віктора Януковича та низки олігархів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал видання "Страна.иа".

Так, другим номером у списку стала Олена Сотник, яка в нинішньому скликанні Ради була у фракції "Самопоміч". За даними видання, вона опинилася в команді Смешка за протекцією Ріната Ахметова.

Також пов'язують з олігархом 17 номер списку Ксенію Сухову, заступника міського голови Маріуполя.

Як відомо, Ахметов зараз не має прохідної партії, яка була б йому підконтрольна і яка могла б пройти в парламент. Тому, як припускає видання, Ахметов буде купувати місця для своїх людей в різних партіях, у яких є шанс пройти в Раду.

Також в команду Смешка потрапили і кілька людей, пов'язаних з Віктором Януковичем. Зокрема, це аграрний лобіст Іван Мірошниченко і екс-заступник міністра ЖКГ часів Януковича Ольга Романюк. Остання також пов'язана і з Ахметовим. Також з Януковичем пов'язують і Володимира Тимошенка, який при очолював Держслужбу з контролю за наркотиками.

"Зазначимо, що Держслужба з контролю за наркотиками завжди була одним з головних корупційних центрів", – підкреслюється в матеріалі.

Там також йдеться, що екс-заступник голови Фонду держмайна Андрій Гайдуцький, який фігурує в списку Смешка, через свого батька пов'язаний з другим президентом України Леонідом Кучмою і олігархом Віктором Пінчуком.