Колаж РБК-Україна

Придністровський металургійний завод пов'язаний з другом Путіна

Зі списку антиросійських санкцій зник Придністровський металургійний завод, пов'язаний з російським олігархом, який працює на російську оборонку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ICTV.

"Хто ці щасливчики, які втратили санкції? Позиція 59 – Йосип Кобзон. Ну, тут все зрозуміло. Далі цікавіше. Під номером 721 значиться "Молдавський металургійний завод". Це чи не найбільше підприємство проросійського Придністров'я. Завод контролюється близьким до Путіна олігархом Алішером Усмановим. Ось він дякує російському президенту за черговий орден", – зазначають журналісти.

За словами авторів матеріалу, зі статків, які зумів заробити мільярдер Усманов, можна відзначити:

"Видавничий дім "Комерсант", @mail.ru компанія "Мегафон", а головне – залізні копальні та металургійні заводи. Вони постачають метал, в тому числі, і для оборонного комплексу Росії, тобто на зброю. І ось з такого заводу Україна знімає санкції, в той час, як просить світ їх підсилювати".

Повідомляється, що молдавський завод має до України давній інтерес. Тут він скуповує дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє і нам же продає вже готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.

Нагадаємо, раніше на сайті Адміністрації президента України був опублікований список юридичних та фізичних осіб, щодо яких введено нові санкції Ради національної безпеки і оборони України.