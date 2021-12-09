Списание вагонов по возрасту - вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий - Ляпина

"Списание или приобретение того или иного средства производства - это абсолютно хозяйственная операция. Поэтому, на мой взгляд, это очередной факап со стороны власти, извините за грубое английское слово, но по-другому не назовешь. И в очередной раз оно, безусловно, не даст пользу украинской экономике", - сказала Ляпина.

Она напомнила, что это не первый раз власти пытаются принять подобное решение, грубо вмешиваясь в деятельность хозяйствующих субъектов, которые самостоятельно решают, когда производить замену или капитальный ремонт подвижного состава, имеющего плохое техническое состояние. Она также подчеркнула: УЗ должен постоянно контролировать техническое состояние вагонов, ремонтировать и обновлять его при необходимости. Однако лишь постоянно повышает тарифы на свои услуги, качество которых снижается.

"Если они хотят списать, почему они не списывали все эти годы своим решением хозяйственным? Понемногу заменяя вагоны на новые. Нет, ничего такого не было. А цены росли с 2015 года на перевозку грузов, росли в разы. Затем выделили вагонную составляющую в рыночный сегмент. То есть, источники, за счет чего заказывать новые, были. Но где эти новые вагоны?" - объяснила Ляпина.