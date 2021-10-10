Списание вагонов по возрасту создаст искусственный дефицит и кризис в отрасли перевозок, - эксперт

Намерения "Укрзализныци" списывать вагоны по сроку эксплуатации спровоцирует дефицит вагонов на рынке перевозок и значительно повысит цены на продукцию для конечного потребителя.

"То, что опять вынесли на рассмотрение этот непонятный проект, где собираются обрезать срок эксплуатации вагонов - и качественных, и некачественных, всех, - это приведет фактически к катастрофическим последствиям для "Укрзализныци". Это создаст искусственный дефицит. Это приведет к росту ставок за пользование вагонами. Это ляжет грузом на всех грузоотправителей. И дальше по всей цепочке создания стоимости", - объяснил Каленков.

Он также подчеркнул: списание вагонов приведет к необходимости для УЗ покупать новые, в то же время у компании есть более приоритетные направления для инвестирования - в обновление локомотивов и железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Именно это увеличит оборачиваемость вагонов, вернее, улучшит оборачиваемость вагонов. Именно это позволит избежать аварий на линии и т.д., повысит эффективность работы "Укрзализныци", - объяснил Каленков.

По его словам, нет необходимости списывать вагоны, которые еще могут эксплуатироваться, и тем самым создавать кризисную ситуацию в железнодорожной отрасли.

"Грузовые вагоны ездят и еще могут продолжать ездить. Не нужно создавать искусственный дефицит и искусственный кризис на рынке", - подытожил Каленков.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста.

Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству УЗ следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.