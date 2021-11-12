Списание вагонов по возрасту - лоббистская схема, которая приведет к катастрофе на рынке перевозок, - аграрии

"Мы понимаем, что это чисто лоббистская штука, которая делается для загрузки одного из украинских заводов, которые должны эти вагоны строить. Я не против украинских вагоностроительных заводов, но не за счет средств аграриев", - сказал Дикун.

Он пояснил: у бизнеса нет средств для закупки значительного количества вагонов вместо списанных по возрасту. Поэтому на рынке возникнет серьезный дефицит вагонов, что приведет к срывам контрактов и убыткам бизнеса, который не сможет вовремя перевезти свою продукцию.

Дикун подчеркнул: владельцы вагоностроительных заводов, которые благодаря этому решению получат заказы на изготовление значительного количества своей продукции, не должны обогащаться за счет бизнеса.

"Мы за обновление (вагонного парка, - ред.), но надо, чтобы делалось как-то планомерно. А так выходит сейчас, эти вагоны заберут, и что нужно будет делать украинским аграриям? Идти и покупать новые вагоны. А где мы на это должны взять деньги? А об этом никто не подумал. Они просто должны достать эти деньги и идти бегом покупать эти вагоны", - отметил Дикун.

Он также напомнил, что в Европе железнодорожные вагоны списывают не по возрасту, а исключительно по их техническому состоянию, так что инициатива украинской власти выглядит не иначе, как лоббистская схема.

"Тупая лоббистская штука для одного украинского Крюковского вагоностроительного завода. Вот решили так пролоббировать, забрать деньги из кармана агрария и переложить их в карман владельца завода. Посмотрите, кто владелец этого завода - и вы все поймете. Один из украинских олигархов", - подытожил Дикун.