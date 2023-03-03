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Спільні навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березня

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Білорусь, П'ятниця 03 березня 2023 18:42
Спільні навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березня Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема:

  • "Осиповичський";
  • "Доманово";
  • "Лепельський";
  • "Обуз-Ліснівський".

Спільні навчання Росії та Білорусі продовжили до 13 березняФото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" заявляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

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