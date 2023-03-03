Совместные учения России и Беларуси продлили до 13 марта

Сегодня, 3 марта, Беларусь продолжила совместные учения с Россией еще на десять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь, по ее данным, 4-5 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва, в частности:

"Осиповичский";

"Доманово";

"Лепельский";

"Обуз-Лесновский".

Фото: Беларусь продолжила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Общее количество продлений составило 45 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.