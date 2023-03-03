Совместные учения России и Беларуси продлили до 13 марта
Сегодня, 3 марта, Беларусь продолжила совместные учения с Россией еще на десять дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь, по ее данным, 4-5 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва, в частности:
- "Осиповичский";
- "Доманово";
- "Лепельский";
- "Обуз-Лесновский".
Фото: Беларусь продолжила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)
Общее количество продлений составило 45 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
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