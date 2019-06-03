"Спільна справа" и "Сила права" договорились о совместных действиях на выборах, - Данилюк

Фото: Андрей Сенченко и Александр Данилюк (из открытых источников)

Данилюк заявил об участии организации в создании широкого общественно-политического объединения

Координатор общественного движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявил об участии организации в создании широкого общественно-политического объединения, задача которого - формирование в новом парламенте коалиции, которая будет противодействовать российскому реваншу. Об этом шла речь на встрече Данилюка с активистами движения, сообщает РБК-Украина.

В частности, уже подписано соглашение о координации действий на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко.

Среди основных коалиционных принципов, вокруг которых должно формироваться объединение, есть признание РФ агрессором в Крыму и на Донбассе, а представителей режима Януковича - предателями Украины и агентурой РФ.

"Россия должна ответить за все преступления, совершенные против украинского народа. Каждый квадратный сантиметр украинской земли и моря должен быть возвращен, а ущерб, нанесенный Украине и украинцам полностью возмещен. Отказ от этого является предательством национальных интересов и надругательством над памятью погибших защитников Украины. Ответственность за российскую агрессию против Украины и ее ужасные последствия, несут политические силы, сформированные представителями режима Януковича. Эти силы, являются пятой колонной и стремятся к восстановлению контроля РФ за нашим государством с целью дальнейшего уничтожения ее соборности и независимости. Формирование парламентской коалиции с такими политическими силами неприемлемо и является компромиссом с агрессором", - сказал Данилюк.

Также он пояснил, что среди основных приоритетов будущего политического объединения есть европейская и евроатлантическая интеграция (которая должна быть стратегическим внешнеполитическим курсом нашего государства) и вхождение Украины в 20-ку развитых стран мира.

"Неэффективная олигархически-сырьевая модель экономики является угрозой национальной безопасности Украины, что вызывает массовую миграцию граждан и, в краткосрочной перспективе, может привести к необратимым катастрофическим последствиям. Украина имеет уникальные природные и человеческие ресурсы, научно-технический и инфраструктурный потенциал, географическое расположение и зону свободной торговли с крупнейшим в мире рынком ЕС. Использование этих предпосылок для превращения Украины в Южную Корею Восточной Европы является такой же жизненной необходимостью, как и победа в конфликте с РФ", - объясняет Данилюк.

Также руководители "Спільна справа" и "Сила права", договорились, что ключевым критерием определения эффективности государственного управления должен быть - индекс счастья ООН: "Стратегической целью существования украинского государства должно быть создание условий для развития украинской нации, самореализации и счастья каждого украинца. Этой цели должна быть подчинена вся государственная политика".

Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но политик заявил о выходе с партии. Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права", работает над международным признанием РФ как агрессора. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.