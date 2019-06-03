"Спільна справа" і "Сила права" домовилися про спільні дії на виборах, - Данилюк

Фото: Андрій Сенченко і Олександр Данилюк (з відкритих джерел)

Данилюк заявив про участь організації у створенні широкого суспільно-політичного об'єднання

Координатор громадянського руху "Спільна Справа" Олександр Данилюк заявив про участь організації у створенні широкого громадсько-політичного об'єднання, завданням якого є - формування в новому парламенті коаліції, що протидіятиме російському реваншу. Про це йшлося на зустрічі Данилюка з активістами руху, передає РБК-Україна.

Зокрема вже підписана угода про координацію дій на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка.

Серед основних коаліційних принципів, навколо яких має формуватися об’єднання, є визнання РФ агресором в Криму та на Донбасі, а представників режиму Януковича - зрадниками України та агентурою РФ.

"Росія має відповісти за всі злочини, здійснені проти українського народу. Кожен квадратний сантиметр української землі та моря має бути повернутий, а збитки завдані Україні та українцям повністю відшкодовані. Відмова від цього є зрадою національних інтересів та наругою над пам’яттю загиблих захисників України. Відповідальність за російську агресію проти України та її жахливі наслідки, несуть політичні сили, сформовані представниками режиму Януковича. Ці сили, є п’ятою колоною та прагнуть відновлення контролю РФ за нашою державою з метою подальшого знищення її соборності та незалежності. Формування парламентської коаліції з такими політичними силами є неприйнятним компромісом з агресором", - обурюється Данилюк.

Також, він пояснив, що серед основних пріоритетів майбутнього політичного об’єднання є європейська та євроатлантична інтеграція (котра має бути стратегічним зовнішньополітичним курсом нашої держави) та входження України в 20-ку розвинених країн світу.

"Неефективна олігархічно-сировинна модель економіки є загрозою національній безпеці України, що спричиняє масову міграцію громадян і, в короткотерміновій перспективі, може призвести до незворотних катастрофічних наслідків. Україна має унікальні природні та людські ресурси, науково-технічний та інфраструктурний потенціал, географічне розташування та зону вільної торгівлі з найбільшим в світі ринком ЄС. Використання цих передумов для перетворення України в Південну Корею Східної Європи є такою ж життєвою необхідністю, як і перемога в конфлікті з РФ", - пояснює Данилюк.

Також очільники "Спільної справи" та "Сила права", домовились, що ключовим критерієм визначення ефективності державного управління має бути - індекс щастя ООН: "Стратегічною метою існування української держави має бути створення умов для розвитку української нації, самореалізації та щастя кожного українця. Цій меті має бути підпорядкована вся державна політика".

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції гідності. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. В 2014 - радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.

Андрій Сенченко, донедавна - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але політик заявив про вихід з партії. Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права", працює над міжнародним визнанням РФ як агресора. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, в 2014 був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.