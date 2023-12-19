Спільна місія UNIQA та Благодійного фонду Сергія Притули для підтримки України

Протягом півтора року небанківська фінансова група UNIQA Україна, UNIQA Group (Австрія) та Благодійний фонд Сергія Притули вдало співпрацюють, об'єднуючи зусилля в соціальних проєктах з надання важливої підтримки медичним установам для допомоги людям, які постраждали внаслідок обстрілів або під час оборони на фронті.

З кінця лютого 2022 року по вересень 2023-го сумарна благодійна допомога UNIQA Фонду Сергія Притули склала більше 140 млн грн.

Проєкти та Ініціативи: За цей час були реалізовані численні ініціативи, спрямовані на підтримку військово-медичних частин та прифронтових громад. Спільний проєкт з організації та фінансування допомоги, започаткований у липні 2022 року завдяки підтримці UNIQA Group (Австрія), забезпечує лікарні та госпіталі у прифронтових областях цінними медичними препаратами, а також передає тактичні аптечки та матеріали для надання першої медичної допомоги на передову для надання медичної допомоги пораненим.

В межах проєкту влітку 2023 року військовим різних підрозділів Сил Оборони України, зокрема Нацгвардії та Територіальної оборони було передано тактичні аптечки, укомплектовані за стандартами НАТО.

Протягом 2022 року понад 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 6 лікарень у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях отримали необхідні комплекти ліків в межах проєкту. Ця допомога дозволила лікарям надавати якісну допомогу місцевим жителям у прифронтових областях, включаючи віддалені сільські амбулаторії.

У травні-червні 2023 року, за сприяння UNIQA Group, до лікарень та медичних закладів деокупованих територій України було доставлені медикаменти, серед яких антибіотики 4 покоління та інші антибактеріальні препарати, які, зі слів лікарів, необхідні для ефективного лікування хворих.

“Ми вдячні партнерам, яким не потрібно пояснювати важливість постійної і тривалої підтримки як українських захисників, так і цивільних українців на прифронтових та деокупованих територіях. UNIQA Україна показує важливий приклад, коли компанія іноземного походження не стоїть осторонь, а системно допомагає зберігати життя усіх наших людей та відновлювати життя прифронтових громад. І ми дякуємо за довіру до нашої команди у цій важливій справі та підтримку України”, — каже Сергій Притула, волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули.

Спільна Гуманітарна Акція: Співпраця проходить не лише в медичному напрямку. У 2022 році була проведена акція, під час якої 10% від кожного проданого онлайн поліса Автоцивілки UNIQA спрямовувалися на гуманітарну допомогу. Зібрані кошти були використані для невідкладних потреб конкретних адресатів – на опалювальні печі, обігрівачі та термопоти для мешканців деокупованих громад Херсонщини. Це дозволило десяткам сімей легше пережити минулу холодну зиму.

Наприкінці літа 2023 року для учнів шкіл деокупованих територій Херсонської області було закуплено та передано ноутбуки. Це спільний внесок компаній у підтримку дітей, які, попри випробування війни, активно прагнуть здобувати знання.

"Протягом півтора року співпраця UNIQA та Благодійного фонду Сергія Притули стала не лише регулярною, а й важливою частиною підтримки України, – каже голова Наглядової Ради УНІКА Україна Теймур Багіров. – Ми не зупиняємось, а і надалі будемо продовжувати втілювати нашу спільну місію – робити все необхідне для наближення нашої Перемоги, та допомагати тим, хто наразі переживає важкі випробування."

Про UNIQA Україна:

UNIQA Insurance Group представлена в Україні небанківською фінансовою групою UNIQA Україна, до якої входять страхові компанії «UNIQA» (non-life) та «UNIQA Життя» (life). Понад 900 співробітників UNIQA в Україні обслуговують близько 1,2 мільйона страхових полісів. Страхова компанія «UNIQA» працює на українському ринку non-life страхування з 1994 року. Входить в трійку лідерів страхового ринку України.

Про Благодійний фонд Сергія Притули:

Благодійний Фонд Сергія Притули — один з найбільших благодійних фондів в Україні який допомагає військовим і цивільним. З початку повномасштабної війни росії проти України Фонд залучив понад 6 млрд грн донатів для закупівель мілітарного напрямку, серед яких дрони та БПЛА різних типів, засоби оптики, зв’язку, тактичної медицини, транспорт, 141 броньовик, супутник для ГУР. З 24 лютого гуманітарну допомогу від Фонду Притули отримали 182 громад, 80 медичних установ, 19 навчальних закладів і сотні тисяч українців у прифронтових населених пунктах і на деокупованих територіях. Фонд має два освітні напрямки — Центри готовності цивільних у 80 містах 17 областей та партнерство з військовою школою «Боривітер». Непереможні, коли об’єднані!