Совместная миссия UNIQA и Благотворительного фонда Сергея Притулы для поддержки Украины

В течение полутора лет небанковская финансовая группа UNIQA Украина, UNIQA Group (Австрия) и Благотворительный фонд Сергея Притулы успешно сотрудничают, объединяя усилия в социальных проектах по оказанию необходимой поддержки медицинским учреждениям для помощи людям, пострадавшим в результате обстрелов или во время обороны на фронте.

С конца февраля 2022 по сентябрь 2023-го суммарная благотворительная помощь UNIQA Фонду Сергея Притулы составила более 140 млн грн.

Проекты и Инициативы: За это время были реализованы многочисленные инициативы, направленные на поддержку военно-медицинских частей и прифронтовых общин. Совместный проект по организации и финансированию помощи, начатый в июле 2022 г. благодаря поддержке UNIQA Group (Австрия) обеспечивает больницы и госпитали в прифронтовых областях ценными медицинскими препаратами, а также передает тактические аптечки и материалы для первой медицинской помощи на передовую для оказания медицинской помощи раненым.

В рамках проекта летом 2023 года военным различных подразделений Сил Обороны Украины, в частности, Нацгвардии и Территориальной обороны были переданы тактические аптечки, укомплектованные по стандартам НАТО.

В течение 2022 года более 38 центров первичной медико-санитарной помощи и 6 больниц в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях получили необходимые комплекты лекарств в рамках проекта. Эта помощь позволила врачам оказывать качественную помощь местным жителям в прифронтовых областях, включая отдаленные сельские амбулатории.

В мае-июне 2023 года, при содействии UNIQA Group, в больницы и медицинские учреждения деоккупированных территорий Украины были доставлены медикаменты, среди которых антибиотики 4 поколения и другие антибактериальные препараты, которые, по словам врачей, необходимы для эффективного лечения больных.

“Мы благодарны партнерам, которым не нужно объяснять важность постоянной и длительной поддержки как украинских защитников, так и гражданских лиц на прифронтовых и деоккупированных территориях. UNIQA Украина показывает важный пример, когда компания иностранного происхождения не в стороне, а системно помогает сохранять жизнь всех наших людей и восстанавливать жизнь прифронтовых общин. И мы благодарим за доверие к нашей команде в этом важном делу и поддержке Украины”, — говорит Сергей Притула, волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Совместная гуманитарная акция: Сотрудничество проходит не только в медицинском направлении. В 2022 году была проведена акция, во время которой 10% каждого проданного онлайн полиса Автогражданки UNIQA направлялись на гуманитарную помощь. Собранные средства были использованы на неотложные нужды конкретных адресатов – закупок отопительных печей, обогревателей и термопотов для жителей деоккупированных общин Херсонщины. Это позволило десяткам семей легче пережить прошлую холодную зиму.

В конце лета 2023 года для учащихся школ деоккупированных территорий Херсонской области были закуплены и переданы ноутбуки. Это общий вклад компаний в поддержку детей, которые, несмотря на испытания войны, активно стремятся получать знания.

"В течение полутора лет сотрудничество UNIQA и Благотворительного фонда Сергея Притулы стало не только регулярной, но и важной частью помощи Украине, – говорит председатель Наблюдательного Совета УНИКА Украина Теймур Багиров. – Мы не останавливаемся, а и дальше будем продолжать воплощать нашу общую миссию – делать все необходимо для приближения нашей Победы и помогать тем, кто сейчас переживает тяжелые испытания."

UNIQA Украина: UNIQA Insurance Group представлена в Украине небанковской финансовой группой UNIQA Украина, в которую входят страховые компании «UNIQA» (non-life) и «UNIQA Жизнь» (life). Более 900 сотрудников UNIQA в Украине обслуживают около 1,2 миллионов страховых полисов. Страховая компания UNIQA работает на украинском рынке non-life страхования с 1994 года. Входит в тройку лидеров страхового рынка.

Благотворительный Фонд Сергея Притулы: один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, который помогает военным и гражданским. С начала полномасштабной войны России против Украины Фонд привлек более 6 млрд грн донатов для закупок милитарного направления, среди которых дроны и БПЛА разных типов, средства оптики, связи, тактической медицины, транспорт, 141 броневик, спутник для ГУР. С 24 февраля гуманитарную помощь от Фонда Притулы получили 182 общины, 80 медицинских учреждений, 19 учебных заведений и сотни тысяч украинцев в прифронтовых населенных пунктах и на деоккупированных территориях. Фонд имеет два образовательных направления – Центры подготовки гражданского населения в 80 городах 17 областей и партнерство с военной школой «Боривитер». Непобедимы, когда объединены!