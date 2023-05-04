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Не общались с осени 2022 года. У Макрона заявили, что он снова может позвонить Путину

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Франция, Четверг 04 мая 2023 15:27
Не общались с осени 2022 года. У Макрона заявили, что он снова может позвонить Путину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон с осени 2022 года не общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако они могут обновить контакты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По ее словам, возобновление общения между Путиным и Макроном вполне может быть возобновлено.

"Одна из проблем российской власти сегодня - ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", - сказала она.

Колонна отметила, что для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, безусловно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатично. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", - добавила она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон все еще ищет "мирные пути" для урегулирования конфликта. Сначала он настаивал на необходимости диалога с РФ, а затем предложил "мирный план", где в Китай был бы посредником.

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