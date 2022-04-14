Спикеры парламентов Польши и Чехии сегодня приедут в Киев
Фото: главы парламентов Чехии и Польши едут в Украину (twitter.com/Vystrcil_Milos)
Сегодня, 14 апреля, Украину с визитом посетят главы парламентом Чехии и Польши - Милош Выстрчил и Томаш Гродский. Делегации едут в Киев на поезде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера чешского парламента Милоша Выстрчила.
"Есть приглашения, от которых не отказываются", - подписал он опубликованное фото, на котором запечатлены вице-президент Сената Иржи Ружичка, глава международного комитета Павел Фишер и польские сенаторы во главе со спикером Сената Польши Томашем Гродским.
Позже он опубликовал следующий твит "Доброе утро, Украина".
Напомним, накануне в Киеве с визитом были президенты Польши и стран Балтии.
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