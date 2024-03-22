Спікера Палати представників США хочуть усунути з посади, - CNN

Видання пише, що це сталося на тлі невдоволення з приводу законопроєкту про державне фінансування.

Також CNN пише, що Палата представників повинна буде розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. Сьогодні в другій половині дня палата йде на двотижневу перерву.

На запитання CNN про свою реакцію Джонсон не відповів, а просто відмахнувся рукою. Спікер Палати представників зіткнувся зі спротивом з боку правого крила Республіканської партії через те, як він вів боротьбу за державне фінансування.

Марджорі Тейлор Грін

Американський ультраправий політик, підприємець і прихильниця теорій змови. Член Палати представників США від 14-го виборчого округу штату Джорджія. Член Республіканської партії та прихильниця Дональда Трампа.

Грін підтримувала спростовані теорії змови, такі як "Піццагейт", твердження про те, що вбивства в школах були операціями під хибним прапором, і теорії змови про 11 вересня.

Що відомо про Майка Джонсона

Майк Джонсон потрапив до Палати представників США у 2016 році. Це вже його четвертий термін в Конгресі.

Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування .

Крім того, Джонсон займає відверто антиукраїнську позицію. У травні минулого року Джонсон голосував проти пакета допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Свою позицію він пояснив тим, що ці гроші краще витратити на посилення південного кордону США та інші внутрішні потреби.

"Ми не повинні відправляти ще 40 мільярдів доларів за кордон, коли наш власний кордон у хаосі, американські матері намагаються знайти дитячу суміш, ціни на бензин рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, без достатнього контролю над тим, куди підуть гроші", - говорив він тоді.

Вибори спікера Палати представників США

На початку жовтня Палата представників США відправила у відставку тодішнього спікера Кевіна Маккарті. Республіканців не влаштувало те, що Маккарті не допустив "шатдауну" в США та пішов на угоду з Білим домом.

Після цього почалася ціла епопея з призначення нового спікера. Спочатку "трампісти" відмовилися підтримати кандидатуру Стіва Скаліза через його хворобу, потім Палата тричі відмовилася підтримати кандидатуру "трампіста" Джима Джордана.

В результаті республіканці внутрішнім голосуванням обрали своїм кандидатом на пост спікера Тома Еммера, відомого антитрампівською позицією. Проте частина його однопартійців відразу ж виступила проти нього, змусивши знятися з виборів. Після цього кандидатом був обраний Майк Джонсон.

25 жовтня минулого року Палата представників США обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон.